أبرزها التوكتوك.. 20 سؤالا وإجابة حول تعديلات قانون المرور "برلمانى"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، النتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " أبرزهم أصحاب التوك توك.. 20 سؤالا وإجابة حول التعديلات الجديدة لقانون المرور"، استعرض خلاله التعديلات الجديدة لقانون المرور والتي تمثلت أبرزها في سير "الكارو" بلوحات معدنية، والموتوسيكلات ستكون بقرار من المحافظ، والقانون يتصدى للسيارات المتهالكة، وذلك بعد صدور قانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتم استبدال الفقرتين الأولى والثانية للمادة 28 واشترط فيها موافقة المجلس الشعبي المحلي، الأمر الذى أدى معه لطرح العديد من التساؤلات أبرزها كيف يحدد عدد المركبات في كل محافظة؟ وكذلك كيف تحدد التعريفة للمركبات في الفقرتين الأولى والثانية في عدم وجود المجلس الشعبي المحلي من عام 2013 حتى الآن؟

وتضمن القانون -الذى وافق عليه مجلس النواب - إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على تعديلات قانون المرور من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ماهو الهدف من تلك التعديلات؟ وماهي تلك التعديلات؟ وما هي أنواع المركبات وفقا للتعديلات الجديدة؟ وماهو الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة؟ وهل هناك رخصة لقيادة التوك توك والنقل الخفيف؟ هل يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر؟ وماهي المركبات المهملة؟ وما هي أنقاض المركبات؟ وماهي الجهه المختصة في رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

أبرزهم أصحاب التوك توك.. 20 سؤالا وإجابة حول التعديلات الجديدة لقانون المرور.. الكل هيرخص ويمشى بلوحات معدنية حتى "الكارو".. والموتوسيكلات بقرار من المحافظ.. والقانون يتصدى للسيارات المتهالكة

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