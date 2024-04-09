شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: الشركة المتحدة نجحت فى إعادة الريادة للفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت موسما دراميا غير مسبوق، شمل أعمال فنية خاطبت من خلالها عقل وروح المشاهد، وصنعت دراما تليق بالتاريخ الفني والثقافي المصري.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن الشركة المتحدة أعادت لمصر دورها الريادي في هذا المجال، وأحدثت نقلة هائلة على مستوى صناعة الدراما، وكل هذا انعكاس علي صورة مصر الخارجية ورسم صورة ذهنية علي مصر إيجابية، مؤكدا أنها عكست صورة إيجابية على مصر في الخارج.

وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور توعوي يستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية، وقدمت وجبة درامية استطاعت من خلالها لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى للالتفاف أمام الشاشة الصغيرة ومتابعة دراما راقية تتناسب مع ذوق الأسر المصرية والعربية.

وأضاف أن مسلسلي مليحة والحشاشين ضمن الوجبة الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة كان لهما حضورا كبيرا على مائدة، حيث ارتباط المصريين بالقضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت الدور المصرى الكبير بدعم القضية الفلسطينية وكشف مسلسل مليحة حقيقة ما يجرى على الأراضى الفلسطينية للعالم، وأن العمل خاطب مشاعر الجمهور العربى، وتميز بدقة فى تقديم التفاصيل بمزج التفاصيل فى الماضى والحاضر.

وأشار "هندي" إلى أن مسلسل الحشاشين يُعد نقلة مهمة في تاريخ الدراما التاريخية، حيث تناول قضية خطيرة في التاريخ الإسلامي، ظلت محل جدل لقرون خاصة أن مثل هذه الجماعات عادت للظهور مرة أخرى في العصر الحديث بنفس الأسلوب وهو استخدام الدين لتبرير جرائمهم وإرهابهم ضد الأبرياء، والتي تستهدف بالأساس النيل من الدولة من أجل تحقيق مصالح جماعتهم، وهذا يؤكد أن الشركة المتحدة خاطبت كل الفئات والشرائح فى دراما رمضان.