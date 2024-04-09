شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة النواب": التحالف الوطني أحدث فارق ملموسًا في المجتمع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني على مدار العامين الماضيين، نجحت في دعم الفئات الأولى بالرعاية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مؤكدا أن تواجد التحالف في 27 محافظة، خاصة تواجده بالمحافظات النائية والمحدودة يعد جهدا كبيرا، خاصة وأنه يمتلك أكثر من 325 مقر وفرع مملوكة لمؤسساته، كما يملك أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، و 5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية، مما ساهم في أن يحدث أثرًا ملموساً وعمليا.



وأشار "الحصري" إلى أن التحالف الوطني نجح في إطلاق حزمة من المبادرات الهامة التي قلبت الموازين في الكثير من المناطق النائية والمنسية، ومن أهم هذه المبادرات تأتي مبادرة كتف في كتف، وستر وعافية، وأزرع، وخيرك سابق وغيرها من المبادرات التي قدمت الدعم للفئات الأولى بالرعاية والقرى الأكثر فقرا والأسر الأكثر احتياجا.



ونوه بأن التحالف الوطني أحدث فارق ملموس وملحوظ على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن وجود التحالف أدى إلى توفير آلية للتنسيق بين المجتمع المدني والحكومة لتحقيق أقصى استفادة لأكبر قدر من المواطنين.