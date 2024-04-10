شكرا لقرائتكم خبر عن حظر صيد الأسماك داخل البحيرات طبقا للقانون.. اعرف الضوابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،شروط ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية و حظر صيدها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وذلك ف المادة 25 منه .

كما حظر القانون في المادة 26 التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.

وتضمنت المادة 27، عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.

يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة للحفاظ على هذا المورد الحيوى.

