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خادم الحرمين يؤدي صلاة العيد على كرسي متحرك ..فيديو

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ياسر رشاد - القاهرة - أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.

وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء الرسمية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي.

أما ، الأمير ، فقد أدى الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.

وكانت المملكة العربية السعودية وأغلب دول العالم العربي والإسلامي قد أعلنت أن اليوم، الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر باستثناء دولتين هما بنغلاديش وبروناي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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