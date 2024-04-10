شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: احتفال الرئيس مع أبناء الشهداء بعيد الفطر تقديرا لأرواحهم الطاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء، ما يؤكد حرص الدولة على إسعاد أبناء وأسر الشهداء وأن مصر لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وأن أبسط ما تقدمه مصر لهم هو الرعاية.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الفطر تؤكد حرصه على رعاية أسر وأبناء الشهداء ومشاركتهم في كل مناسبة وفاء وتخليدا لتضحيات أبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، موضحًا أن الرئيس السيسي خير من يعلم تضحيات شهداء مصر وأنه لولا شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم لم يكن هناك وطن آمن ومستقر.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن صورة الرئيس السيسي بين أبناء وأسر الشهداء تعكس أمن واستقرار مصر في الوقت الذي تموج فيه دولا من حولنا بالفوضى وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن حرص الرئيس السيسي على الاحتفال مع أسر وأبناء شهداء مصر من قوات الجيش والشرطة هو قمة الوفاء والتقدير ورد الجميل، حيث يعكس الرئيس السيسي صورة الأب في لوحة جلبت السعادة إلى أبناء الشهداء وهو أبسط ما يمكن أن تقدمه مصر والرئيس للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار الوطن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كرجل عسكري يعي تماما حجم التضحية التي قدمها الشهداء لنرى الصورة التي شهدناها والرئيس محاط بأبناء وأسر الشهداء مثل كل أب يجمع أبنائه حوله من أجل إسعادهم، موضحًا أن الرئيس السيسي في كل مناسبة يحرص على مشاركة أبنائه من أسر الشهداء وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وهو أب لكل المصريين.

وأكد أن الصورة التي ظهرت خلال الاحتفالات عكست الكثير من المعاني والدلالات أبرزها أن مصر انتصرت في حربها وأن أرواح شهداء مصر لم تضع هباء وإنما كانت تضحياتهم ولا زالت سبب ما نعيشه من أمن واستقرار، ورسالة بأن مصر لا تنسى أبنائها.