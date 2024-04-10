البرهان: أي شخص تآمر على الشعب السوداني لن يكون له دور في إدارة الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ)

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أن أي شخص تآمر على الشعب السوداني بالداخل والخارج لن يكون له أي دور في المستقبل في إدارة هذه الدولة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن البرهان قوله خلال حديثه عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك مع المصلين بمنطقة أم شجرة بولاية القضارف اليوم: "لن نسلم أمر دولتنا لاي جهة داخلية أو خارجية" ، مضيفا :"ليس لدينا أي حديث إلا بعد انتهاء المعركة مع هؤلاء المجرمين" .

وتابع أن "هذه المعركة مع المتمردين تمايزت فيها الصفوف وأي شخص خان الشعب لن يكون له مكان بين السودانيين حتى وأن ذهبنا"، مؤكدا أن "هذه الدولة لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام ظلم وانتهاكات الميليشيات".

وأكد البرهان أن "هذه المعركة ضد المليشيا ستنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السوداني ، قائلا :"عيدنا القادم ان شاء الله بدون جنجويد وبدون مرتزقة وعملاء".

وأضاف "نحن في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية والمستنفرين والشعب السوداني سندحر هؤلاء المتمردين".

وتتواصل منذ 15 أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد نحو 14 ألف شخص حياتهم، ونزح أكثر من 8 ملايين آخرين جراء الصراع بين الطرفين .

ولم تسفر محادثات جرت برعاية السعودية والولايات المتحدة بين الطرفين عن تسوية للنزاع بينهما.