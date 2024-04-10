شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم 1000% خلال 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذلت الدولة جهودا ضخمة من أجل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وهو ما يُعد انحياز واضح من جانب القيادة السياسية للمواطن البسيط، حيث تضمنت السنوات الماضية زيادات وصلت إلى 1000% لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الصحة والتعليم.

ارتفعت مخصصات تكافل وكرامة من 5 مليارات جنيه تستفيد بها 1.5 مليون أسرة إلى 35.5 مليارات جنيه تستفيد بها 5.2 مليون أسرة، بزيادة تقدر بـ 614%.

كما ارتفعت مخصصات الصحة من 36.4 إلى 200 مليار جنيه في 9 سنوات بنسبة زيادة 447%.

وزاد الإنفاق على التعليم من 84.1 عام 2014 إلى 230 مليار جنيه، بنسبة زيادة 173%.

كما شهدت السنوات الـ 9 الماضية ، زيادة الانفاق على الاستثمارات الحكومية من 53 إلى 587 مليار جنيه بنسبة زيادة 1009%.

فضلا عن ارتفاع دعم السلع التموينية من 35.5 إلى 127.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 260%.

كما ارتفعت مخصصات الأجور من 178.6 عام 2014/2013 إلى 470 مليار جنيه عام 2023/2024 بزيادة 163%.