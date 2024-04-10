شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يحمل الخير لأطفال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى توزيع كارت ملابس العيد للأطفال، بقيمة 500 جنيه لـ1500 طفل بإجمالى تكلفة 750 ألف جنيه، بالإضافة إلى توزيع كارت المواد الغذائية بقيمة 150 أو 350 جنيها يمكن للمستفيد صرفه من خلال المجمعات الاستهلاكية والأماكن المعتمدة المدونة على الكارت، إلى جانب توزيع عدد من وجبات لمة العيلة سعر الوجبة 250 جنيها، بالإضافة إلى عدد من وجبات إفطار المسافر وسعرها 30 جنيها.

الجدير بالذكر ان مؤسسات التحالف الوطني تسعى إلى توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التدخلات السريعة والمباشرة في جميع أنحاء الجمهورية، التي تنفذها مؤسسات وأمانات التحالف خلال موسم رمضان 2024، مستهدفة 19 مليونا و841 ألفا و510 مستفيدين، بتكلفة تتخطى مليار و800 ألف جنيه.