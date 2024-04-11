عبداللهيان أجرى اتصالا مع نظيره السعودي بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات في غزة

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أجرى اتصالا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات في غزة.

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