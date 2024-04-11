حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بالسعودية في ثاني أيام عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد حالة الطقس اليوم بعدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، أمطار رعدية ورياح نشطة مع تكون ضباب في الصباح الباكر والليل، وذلك بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ونشر المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر موقعه الإلكتروني، تقريره بشأن حالة الطقس متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الشرقية والأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة الرياض.

كما توقع تساقط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض ومرتفعات مكة المكرمة، لافتًا إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر والليل على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

ولفت تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج قد يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 11-4-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية..

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 36 والصغرى 27.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 32 والصغرى 18.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 31 والصغرى 21.

درجة الحرارة في جدة العظمى 34 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 30 والصغرى 20.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 26 والصغرى 14.

درجة الحرارة في أبها العظمى 24 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 26 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 26 والصغرى 14.

درجة الحرارة في جازان العظمى 34 والصغرى 29.

درجة الحرارة في نجران العظمى 35 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 32 والصغرى 22.

درجة الحرارة في طريف العظمى 22 والصغرى 10.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 27 والصغرى 18.