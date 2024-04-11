شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مظلة المجتمع المدنى لدعم الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمثابة مظلة واحدة جمعت كافة مؤسسات المجتمع المدني من أجل توحيد الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجا منذ انطلاقه، حيث يتكون من 34 كيان تنموي وخدمي لعل أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة.



كما يتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية على سبيل المثال 62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، 18 جمعية شريكة في شمال سيناء، 34 جمعية شريكة في جنوب سيناء.



ويصل التحالف إلى كافة مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقر وفرع مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية قامت بتقنين أوضاعها.

