شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أهم 9 قطاعات تسجل معدلات نمو مرتفعة عام 22/23 وأسباب تصدر "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، تصدر قطاع السياحة القطاعات التي سجلت معدلات نمو مرتفعة في عام المتابعة بنحو (28%).

وفي هذا الصدد، نستعرض بالأرقام أهم 9 قطاعات سجلات نموا عام 2022/2023 :

1- يتصدر قطاع السياحة معدلات النمو المرتفعة خلال العام ، وذلك بنحو (28 %) ويعزي ذلك إلي تنامي الإيرادات السياحية إلى 13.6 مليار دولار خلال عام 2023/22.

2- قطاع قناة السويس في المرتبة الثانية بمعدل نمو 18.4% بسبب ارتفاع متحصلات القناة والبالغة 8.8 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية محققة في تاريخ القناة، بسبب نجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة العامة لقناة السويس وكذا الوفر الذي تحققه قناة السويس.



3- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثالثة بمعدل نمو 16.3% لاسيما وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لتحقيق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.

4- قطاع الخدمات الاجتماعية في المرتبة الرابعة، بنسبة نمو 5.8% وذلك في ظل تنامي الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.

5- في المرتبة الخامسة، يأتي قطاع التشييد والبناء بنسبة نمو قدرها 5.2 % لتسريع عمليات التنفيذ للمشروعات القومية الخاصة بالطرق والكباري والأنفاق واشتراك عديد من الشركات في تنفيذ أعمال مبادرة "حياة كريمة".

6- سجل قطاع خدمات الاعمال نسبة نمو خلال العام المالي 22/2023 قدرها 4.8 %، فيما سجل قطاع النقل والتخزين 4.3 %، في الوقت الذي سجل فيه قطاع تجارة الجملة والتجزئة 4.2 %، وسجل قطاع الزراعة والغابات 4.1 %.