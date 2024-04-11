شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه الحالات فقط يتيح القانون لأصحاب المحال العامة التصالح فى بعض المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، بعض الحالات التي يجوز فيها التصالح في بعض المخالفات للمتاجر والمحال العامة، التي قد يرتكبها أصحاب المحال في مخالفة لأحكام هذا القانون.

وقد حدد قانون المحال العامة، هذه الحالات التي يجوز بها التصالح في مخالفات بعض المحال على النحو التالي:

1.في حالة إزالة أسباب المخالفة وتوفيق أوضاعك مع عدم تكرارها مرة أخرى.



2.إذا لم ينتج عن هذه المخالفات أي ضرر لصحة الإنسان، فقد نص القانون أنه لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

3.سداد مايعادل ضعف الحد الأدني للغرامة .



في تلك الأحوال تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.



وقد منح قانون المحال العامة فرصة كبرى لأصحاب المتاجر من أجل توفيق أوضاعهم، وإزالة المخالفات، بما يكفل عدم وقوع أي ممارسات تؤثر على المصلحة العامة وصحة المواطنين، او ينتج عنها تكدس مرورى أو تلوث.