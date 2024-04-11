شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن دور التحالف الوطنى ودعم الفئات البسيطة والأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلى، جهودا غير عادية خلال الفترة الأخيرة، ويُعد واحد من أهم الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما كان نتاج تفاعل الأطراف الفاعلة بالمجتمع المدني المصري، وذلك عندما أعلن الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وفيما يلى نستعرض دور التحالف الوطنى

يتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا.

يتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية.

له 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته.

يمتلك أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية، و5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية.

يمتلك 30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).

وسعي التحالف منذ اللحظة الأولى لانطلاقه ضم أعضاء جدد في جميع المجالات والتخصصات من أجل توسيع دائرة المشاركة، ومن ثم كان وجود التحالف ضرورة ملحة وبالأخص في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها العالم وفي القلب منه مصر، ودشن التحالف عددا من المبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

ومن أبرز المبادرات مبادرة "كتف في كتف" التي تعد أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية ففي مصر، لدعم 25 مليون مواطن أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم العمل الخيرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك المبادرة التي لم تكتف المبادرة بتوزيع كراتين المواد الغذائية فقط، ولكنها شملت أيضا إنشاء مطابخ في الجميع المحافظات، التي تتولى توفير وجبات ساخنة للمواطنين يتم توزيعها عليهم كوجبات إفطار طوال الشهر الكريم.

واطلق التحالف أيضا مبادرة "مراكب الرزق" التي تم توفير خلالها 30 مركب صيد.

ومبادرة "إعادة إعمار المنازل"، ومن خلالها تم إنشاء دار لتحفيظ القرآن، وتقديم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج.

ومبادرة "فرح قلبي"، وخلالها تم توزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا في مراكز مغاغة، أبو قرقاص، بنى مزار في المنيا، وغيرها الكثير من المبادرات التي تساهم في المقام الأول التخفيف عن كاهل الأسر البسيطة وغير القادرة.



