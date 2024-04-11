شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر تُحبط كل محاولات الاحتلال لمنع دخول المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، أن زيادة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لأكثر من 300 شاحنة في اليوم يأتي في إطار جهود مصر، حيث تقوم بدور مهم ليس للضغط على ادخال المساعدات فقط ولكن لوصولها بكميات كافية للمدنيين وتنفيذ عمليات إسقاطات واستقبال المصابين.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن هناك جهود مصرية على مستويات مختلفة في كافة المؤسسات دبلوماسية وسياسية ومعلوماتية وزيادة الإجراءات، موضحا أن الضغط الحالي على إسرائيل للوصول إلى هدنة وفكرة المساعدات ووقف إطلاق النار هو محل اهتمام مصر الأول، مشددا على أن مفتاح القضية هو إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع: "مصر حريصة على تدفق المساعدات الطبية والاغاثية ودخول الغاز بكميات كافية لتلبية جزء من الاحتياجات وهذا الجزء ليس سهلا ومصر تبذل فيه جهد كبير وسط أكاذيب من دول الاحتلال"، مؤكدا أن مصر تكشف كل محاولات الاحتلال للبحث عن شماعات لمنع دخول المساعدات إلى غزة.

واستكمل: "مصر لم تتوقف منذ اللحظة الأولى فهى تمتلك المفاتيح المختلفة للتواصل مع كل القنوات للوصول إلى هدنة والانتصار على محاولات الاحتلال للتملص من هذا الأمر".