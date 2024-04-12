شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موازنة البرامج والأداء وموعد التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون المالية الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022، عدد من التعريفات المهمة الخاصة بمبادئ الموازنة، ومن بينها تعريف موازنة البرامج والأداء، والذى عرفه بأنه نظام يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

وحدد قانون المالية العامة الموحد موعد تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل مع نظام موازنة الأبواب والبنود، حيث نص على أن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

ووفقا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.