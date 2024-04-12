ثالث أيام عيد الفطر.. توقعات بهطول أمطار رعدية ببعض مدن السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، تشهد المملكة العربية السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، في تقريره بشأن حالة الطقس اليوم، أن تستمر تساقط يستمر الأمطار الرعدية الخفيفة إلى المتوسطة ويسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والعاصمة السعودية “الرياض”.

كما توقع المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن يكون هناك ضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة الجوف، كما تنشط الرياح السطحية وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

أما عن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة بأتجاهــ مضيق باب المندب.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الشمالي، وتشهد حالة البحر حالة من الهدوء حيث تكون ما بين خفيفة إلى متوسطة الموج.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 12-4-2024

نستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 37 والصغرى 26.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 33 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في جدة العظمى 33 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 32 والصغرى 22.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 28 والصغرى 14.

درجة الحرارة في أبها العظمى 24 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 26 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 25 والصغرى 15.

درجة الحرارة في جازان العظمى 34 والصغرى 30.

درجة الحرارة في نجران العظمى 36 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 32 والصغرى 21.

درجة الحرارة في طريف العظمى 24 والصغرى 12.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 27 والصغرى 16.