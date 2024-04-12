شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومي يرصد أهم الإنجازات في مجال الطاقة النظيفة عام 22/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط تقرير حكومي مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان الضوء علي أهم المشروعات التي شهدتها مصر عام 2022/2023، في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وما يتعلق بتنفيذ المحطات الشمسية.

وفند لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، أهم الانجازات التي شهدها عام المتابعة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة علي النحو الأتى،1- تنفيذ محطتين شمسيتين أعلى مباني الشركة القابضة والشركات التابعة بإجمالي قدرات 20 كيلو

وات، وفك (2) محطة شمسية بقدرة 80 كيلووات أعلي مباني الشركة القابضة لتركيبها وفق نظام محصلة الاستهلاك، ليُصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (163) محطة بإجمالي قدرات حوالي 9169 كيلو وات

2 - تنفيذ محطات شمسية من قبل المشتركين بنظام التعريفة المميزة، حيث تم تركيب محطتين بقدرة إجمالية 14990 كيلو وات، ونقل محطتين للعمل بنظام محصلة الاستهلاك بقدرة إجمالية 46 كيلو وات ليصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (64) محطة بإجمالي قدرات حوالي .33279 كيلو وات

3- تنفيذ (379) محطة شمسية من قبل المشتركين بنظام محصلة الاستهلاك (Net Metering) بقدرة إجمالية 48405 كيلو وات، ليُصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (1478) محطة بإجمالي قدرات حوالي 116736 كيلو وات.