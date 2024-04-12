شكرا لقرائتكم خبر عن موارد حددها قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 171 لسنه 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وصدور لائحته التنفيذية.

ونصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتى:

1- اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسى.

2- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3- المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4- ريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة له.

5- عائد استثمار أمواله.

6- ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.

7- أى موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.



