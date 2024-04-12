شكرا لقرائتكم خبر عن باسل عادل: الرئيس السيسى يؤمن بأهمية تماسك الكتلة الوطنية وصلابتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية تماسك الكتلة الوطنية وصلابتها لما لها من أثر إيجابي في عملية صنع القرار، والذي أكد على استمرارها في الولاية الجديدة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية والتصدي لأي محاولات تريد الهدم وليس البناء، موضحا أن التأكيد على أهمية تماسكها امتداد لتصريحات الرئيس الدائمة على مر السنوات الماضية.

وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365" أن الرئيس يدرك أهمية فهم الكتلة الوطنية وازدياد وعيها لطبيعة التحديات والقضايا، وحرصه توافر المعلومات بشفافية ووضح، إيمانًا منه بأن الشعب المصري طالما ظل متماسكا سيظل المسئول قوي وستنتج القرارات السياسية عن قادة ورائهم شعبهم والتي لها عامل مهم ومؤثر في جرأة وصلابة القرار والثبات عليه، لافتا أن حديث الرئيس الدائم يتيح تقارب جديد للمصريين في الإطلاع على القضايا أكثر.

وأكد " عادل" أن الرئيس السيسى يؤمن بأهمية معركة الوعي والتي تساعد المواطن على حسن تقدير التحديات وطبيعتها الراهنة، والتي لا يمكن حلها بمجرد نظريات حالمة طائرة في الهواء، مشيرا إلى أن الكتلة تدعم وتتمنى التوفيق للرئيس السيسي في رؤيته للفترة الرئاسية الجديدة لاسيما في ظل وعيه للتحديات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها مصر.



