شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: الشركة المتحدة قدمت باقة متميزة من الأعمال فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت جرعة درامية دسمة ومتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، مضيفا أنها قدمت مجموعة من الأعمال المتنوعة التي ناقشت قضايا مهمة وتماشت مع الأحداث التي تجرى في المنطقة العربية أو في الشارع المصرى.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأعمال التي قدمتها الشركة المتحدة خلال شهر رمضان تنوعت ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والتاريخية، لافتا الى أن المتحدة تقوم بدور كبير في رفع الوعى لدى المواطنين وعملت على جمع شمل الأسرة المصرية خلف الشاشة.

وأشار نقيب الإعلاميين الى أن الشركة المتحدة قدمت خلال شهر رمضان الكريم أعمال ناسبت كافة الأذواق والأعمار، لافتا الى أن من بين الأعمال الوطنية التاريخية التي قدمتها الشركة مسلسل مليحة والذى حكى كواليس الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

