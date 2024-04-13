شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ودعم الفئات الأولى بالرعاية ومساندة الأشقاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى زيادة عدد الأسر المستهدف إخراجها من دائرة الفقر إلى الحال المتيسر بشكل نهائى ومستدام، وفي 13مارس 2022، تم توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة.



ويستهدف التحالف أيضا استكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا بدون استثناء فى السنوات المقبلة، وزيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال الـ 5 سنوات القادمة لتحقيق الثلاثة أهداف الأساسية برأس مال يتجاوز الـ 200 مليار جنيه.



ولعب التحالف الوطني للعمل الأهلي على الدور التنموي المحلى، دورا مهما على الصعيد الإقليمي، حيث لم يقتصر دوره على النطاق المحلى فحسب، وأكد التحالف الوطني تضامنه ودعمه الكامل مع الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الحرب فى 7 أكتوبر 2023، وبتوجيهات من القيادة السياسية أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة.



