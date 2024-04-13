شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم مليون راكب يوميا.. تعرف على أهمية خطوط القطار الكهربائى الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط تقرير حكومي مقدم إلي البرلمان الضوء علي أهم المشروعات القومية والافتتاحات الرئاسية التي شهدتها مصر مؤخرا، في قطاع النقل والمواصلات، وفي مقدمتها القطار الكهربائي الخفيف.

ووفقا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، شهد شهر يوليو 2022 تدشين وافتتاح المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف LRT بلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة.

ووفقا للتقرير، يخدم المشروع حوالي مليون راكب يوميًا ، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل :

- المرحلة الأولى : بطول 70 كم، وبعدد 12 محطة.

- المرحلة الثانية بطول 18.8 كم، وبعدد 4 محطات.

- المرحلة الثالثة: بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات.

و يبلغ عدد القطارات 22 قطارًا كل منها مكون من 6 عربات كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة.

ويتبادل القطار الكهربائي الخفيف LRT الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية، ومع مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة، ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية.

وتمتد المرحلة الثالثة بطول 17.7 كم، وتشتمل على عدد 15 محطة (8) نفقية + 5 علوية + 2 سطحية)، ويمتد الجزء الأول من المرحلة الثالثة 38 من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل على (4) محطات نفقية ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات).

وتم التجهيز وفقًا لقياسات الجودة العالية وأن تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة.