الحرس الثوري الإيراني يستولي على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل

قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن بحرية الحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم السبن، "سفينة شحن تابعة للنظام الصهيوني في الخليج"، وذلك بعد أيام من تحذير إيران من أنها قد تغلق المنطقة أمام حركة المرور البحرية.



وكانت وكالتا "يو كاي أم تي أو" و"أمبري" البريطانيتان للأمن البحري، أفادتا بأنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل "سلطات إقليمية" على بعد 50 ميلا بحريا قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.



ولفتت "أمبري" إلى أنها اطلعت على "لقطات ثابتة لثلاثة أفراد على الأقل ينزلون من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة شحن"، لافتة إلى أن هذا الاسلوب "استُخدم سابقاً من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".



وكان قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، قال يوم الثلاثاء، إن الوجود الإسرائيلي في الإمارات يمثل تهديدا لطهران وإنها قد تغلق مضيق هرمز في حالة الضرورة. وتقع الفجيرة على الجانب الشرقي من مضيق هرمز.



وتشير مواقع التتبع البحري إن السفينة هي السفينة MSC Aries التابعة لشركة Zodiac Maritime، وهي شركة شحن دولية مملوكة جزئيا لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.



وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسباً لهجوم إيراني محتمل ردا على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول الشهر الحالي وأدت إلى مقتل7 من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.





الجزيرة + رويترز

