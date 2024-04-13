شكرا لقرائتكم خبر عن طلبا مناقشة أمام الشيوخ بشأن سياسة الحكومة للتأمين الصحى والجزر الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجارى، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يبحث خلال جلسة الاثنين طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية".

كما يناقش طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي"، كما ينظر 18 تقريرا للجان النوعية عن 17 اقتراحا برغبة وطلب مناقشة، حيث من المنتظر أن يقوم المجلس إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء فيها.

وتشمل الجلسة العامة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن "إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد وإنشاء مصنع للصناعات الزراعية"وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف، بشأن: "إعادة تشغيل سوق مدينة 15 مايو – جنوب القاهرة

كسوق جملة للفاكهة والخضراوات، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن " تعميم دراسة قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكليات الزراعة في جامعات مصر المختلفة".

وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن: "إنشاء مدرسة فنية لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في أماكن تواجدها وتمركزها في مصر وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن تفعيل تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات المصرية"، بالإضافة إلى تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم، بشأن تشغيل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية ميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية وتوفير الدعم المالي والمستلزمات والأجهزة اللازمة للتشغيل".

وفي ذات الصدد، تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماءسليمان، بشأن " الاستفادة من مشروع تطهير مصرف كيتشــر بــين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإضافة الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي، بشأن تطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية) وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن : " تذليل العقبات للتوسع في زراعات النباتات العطرية" وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن: "التوسع وتشجيع الزراعة بالوكالة في الدول الأفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء"، وتقريرا لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن "التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في صرف المعاش المستحق لهم عن الغير"الأفراد والنائب محمود سمير تركي، بشأن تطوير برنامج فرصة كأحد أهم البرامج التي تعمل على دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في المستهدفين منه".



وتشمل أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدي فرید، بشأن: "إطلاق برنامج لحماية الصحة النفسية للعاملين في خط نجدة الطفل "، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن : " تنمية السياحة العلاجية" ومن النائب مؤمن معاذ بشأن : " توفير وحدة سياحة علاجية بمحافظة الوادي الجديد" وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتـب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن : " الاتفاق مع عدد من المتاحف العالمية الشهيرة لترتيب عملية الدخول المجاني للمصريين لمعارض الآثار المصرية القديمة بتلك المتاحف" وتقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جيفارا الجافي ، وعشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة".

وتتضمن تقرير بشأن اقتراح مقدم من النائب حازم الجندي، وعشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن : " آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر"، بجانب تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين يوسف عامر ، ومحمد حمزة، بشأن " تطوير تحفيظ القرآن الكريم بالتعليم الأزهري قبل الجامعي".