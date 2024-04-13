شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحتجز سفينة مرتبطة بإسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة أنباء إيرانية أن الحرس الثوري سيطر على سفينة "مرتبطة بإسرائيل".

وأكدت أن السفينة تحمل "إم.إس.سي أريس" وسيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بحسب "رويترز".

وأوضحت أن السفينة المحتجزة ترفع علم البرتغال وتديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وداهمتها قوات خاصة تابعة للبحرية الإيرانية استخدمت طائرة هليكوبتر اعتلت السفينة وسيطرت عليها.



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