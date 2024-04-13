شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحتجز سفينة مرتبطة بإسرائيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة أنباء إيرانية أن الحرس الثوري سيطر على سفينة "مرتبطة بإسرائيل".
وأكدت أن السفينة تحمل "إم.إس.سي أريس" وسيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بحسب "رويترز".
وأوضحت أن السفينة المحتجزة ترفع علم البرتغال وتديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وداهمتها قوات خاصة تابعة للبحرية الإيرانية استخدمت طائرة هليكوبتر اعتلت السفينة وسيطرت عليها.
وأكدت أن السفينة تحمل "إم.إس.سي أريس" وسيتم قطرها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بحسب "رويترز".
وأوضحت أن السفينة المحتجزة ترفع علم البرتغال وتديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، وداهمتها قوات خاصة تابعة للبحرية الإيرانية استخدمت طائرة هليكوبتر اعتلت السفينة وسيطرت عليها.
تفجير القنصلية الإيرانية
وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في عدوان إسرائيلي.
وعبرت عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبررٍ كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكًا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية.