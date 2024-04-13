شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة الشيوخ: التحالف الوطنى حقق فارقا ملموسا على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في دعم الفئات الأولى بالرعاية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأوضح "مهران"، في تصريحات له، أن التحالف الوطني حقق فارق ملموس وملحوظ على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة من خلال المبادرات التي أطلقها ومنها كتف في كتف، وستر وعافية، وأزرع، وغيرها الكثير.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن جهود التحالف لم تقتصر فقط على الدعم النقدى أو السلعى، بل شملت الجهود تحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن التحالف الوطني يضم عدد كبير من الكيانات التنموية والخدمية، ونجح فى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق الأمن الغذائى والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقاً، وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة فى تسهيل إتاحة السلع الأساسية، والمساهمة فى خفض معدلات البطالة، وإخراج المواطنين الفقراء من دائرة الاحتياج إلى العمل والإنتاج.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن التحالف الوطنى يوجد فى 27 محافظة بما فى ذلك المناطق الحدودية والنائية، ويمتلك 325 مقراً وفرعاً مملوكة لمؤسساته، و1200 مدرسة مجتمعية فى 11 محافظة، و5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية، نجح خلال عام 2023 فى تقديم رعاية صحية ورعاية متقدمة داخل مستشفيات التحالف الوطنى لمليون مريض بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ورعاية صحية أولية من خلال القوافل الطبية لـ5 ملايين مواطن بتكلفة 170 مليون جنيه، ودعم المستشفيات الحكومية بأجهزة ومعدات بتكلفة 260 مليون جنيه مصرى.