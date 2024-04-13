شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات عديدة في كل المحافظات.. التحالف الوطني يسطر ملحمة إنسانية مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي عدة مبادرات لتقديم الدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية؛ لتخفيف العبء عنهم، وللحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن فاعلية العمل الأهلي في مصر زادت بفضل التحالف الوطني؛ فلم يعد العمل الخيري مقتصرًا على تقديم المساعدات العينية المباشرة ولكن امتد أيضًا إلى: النشاط التشغيلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاج، وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين؛ في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. فعلى مدار عام من الزمن كانت مبادرات “ستر وعافية”، و”قطار خير التحالف”، والقوافل الطبية التنموية، وغيرها اجتمعت عليها كيانات التحالف الوطني لتصل إلى كل محتاج؛ لضمان الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والإنسانية حتى مبادرة “كتف في كتف” تعتبر ضمانة حقيقية واهتمامًا غير مسبوق من أجل وصول المساعدات والدعم للمحتاجين والأسر الاكثر احتياجًا في كافة ربوع الجمهورية.



