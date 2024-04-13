الدفاع الروسية: القضاء على 935 عسكريًا أوكرانيًا وإسقاط 222 مسيّرة خلال 24 ساعة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، القضاء على 935 عسكريًّا أوكرانيًّا وإسقاط 222 مسيّرة أطلقتها قوّات ​كييف​ على مختلف المحاور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في بيان، أنّ "على محور أفدييفكا في جمهورية ​دونيتسك​، حرّرت قوّات "المركز" الرّوسيّة بلدة بيرفومايسكويه، وتمّ صدّ 8 هجمات معادية، وبلغت خسائر العدو 235 عسكريًّا ومعدّات وأسلحة ومدافع. وعلى محور دونيتسك، عزّزت قوّاتنا مواقعها، وصدّت هجومين، وبلغت خسائر العدو 500 عسكري ودبّابة وغيرها من الآليّات العسكريّة والمدافع الغربيّة".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق ​أوكرانيا​، عزّزت قوّاتنا مواقعها، وصدّت 3 هجمات، وبلغت خسائر العدو 25 عسكريًّا ومعدّات وأسلحة ومدافع غربيّة ومحطّة "Nota" للتّشويش الإلكتروني. أمّا على محور جنوب دونيتسك فتمّ القضاء على 110 جنود، وتدمير معدّات ومدافع للعدو ومحطّة "Nota" للتّشويش الإلكتروني".

وذكرت أنّ "على محور ​خيرسون​، بلغت خسائر العدو 65 عسكريًّا، وآليّات ومدافع غربيّة. كما أسقطت دفاعاتنا 8 صواريخ "HIMARS" و"Vampire"، قنبلة جوّيّة موجّهة "JDAM"، و222 مسيّرة أوكرانيّة".