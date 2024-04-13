القضاء الفرنسي رفض طلب منظمة العفو الدولية تعليق تصدير الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل

أعلن قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإداريّة في باريس عدم أهليّة طلب قدّمته منظمة العفو الدولية، من أجل الحصول بشكل عاجل على تعليق تسليم الأسلحة الفرنسيّة إلى إسرائيل، بسبب الحرب في غزة، وبالتّالي رَفض مطلب أصحاب الشّكوى.
واعتبر أنّ هذه القضيّة "ليست منفصلة عن سير علاقات فرنسا الدّوليّة"، ليؤيّد بذلك الحجّة الّتي أوردها ممثّل الحكومة أنطوان بافاجو، خلال جلسة استماع وجيزة.
وكان قد تقدّم الفرع الفرنسي لمنظّمة العفو بشكوى هذا الأسبوع، إلى جانب رابطة حقوق الإنسان، لمحاولة إجبار الحكومة على تعليق تراخيص تصدير بعض المعدّات الحربيّة إلى إسرائيل، حتّى تمتثل الأخيرة لـ"تعهّداتها الدّوليّة". ويشمل هذا الطّلب خصوصًا تراخيص تصدير المعدّات العسكريّة من الفئتين "ML5" (الّتي تسمح للمدفعيّة بتحديد الأهداف) و"ML15" (المستخدَمة في التّصوير والرّادارات).
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