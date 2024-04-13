رئيس الإتحاد الإفريقي دعا مالي إلى العمل على خارطة طريق لاستكمال العملية الانتقالية

دعا رئيس مفوضيّة الإتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، المجلس العسكري في ​مالي​، إلى "العمل على خارطة طريق تهدف إلى استكمال العمليّة الانتقاليّة" في البلاد، وذلك بعد تأجيل انتخابات العودة إلى السّلطة المدنيّة إلى أجل غير مسمّى.

وأكّد في بيان، "استعداد المنظّمة للعمل مع السّلطات الانتقاليّة والأفرقاء الماليّين كافّة، من أجل اعادة النّظام الدّستوري ضمن الآجال المحدّدة، بهدف تعزيز السّلام والاستقرار والتّنمية المستدامة في مالي".

وكان رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا، الّذي عيّنه الضبّاط الّذين أطاحوا الرّئيس إبراهيم بوبكر كيتا في آب 2020، قد أعلن مساء الخميس أنّه لن تنظَّم انتخابات إلّا بعد استقرار البلاد بشكل نهائي، بينما تواجه مالي أزمةً أمنيّةً خطيرة.

وكانت السّلطات قد أعلنت الأربعاء الماضي، تعليق عمل الأحزاب والجمعيّات السّياسيّة.

يُذكر أنّ ​الاتحاد الأفريقي​ كان قد علّق عضويّة مالي في مؤسّساته في حزيران 2021.