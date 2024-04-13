شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود "الأعلى للإعلام" للحد من مخاطر الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة تقدم بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لجامعة الدول العربية حول الألعاب الإلكترونية ومخاطرها وكيفية مواجهتها، الجهود التي قام بها المجلس الأعلى للحد من مخاطر الألعاب الإلكترونية.

وجاءت الجهود التي قام بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحد من مخاطر الألعاب الإلكترونية كالآتى:

- مقترح مبادرة "الإعلام الآمن للطفل".

- عمل مقترح كود لكيفية تعامل الطفل مع الانترنت بناء على التوصيات الصادرة عن اجتماعات المجلس القومى للأمومة والطفولة.

- إعداد مشروع مدونة السلوك لحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

- رحبت جامعة الدول العربية بالمشروع المصرى في مقترح الإعلام الآمن للطفل والمقدم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطالبت بعمل استراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الإنترنت وكذلك متقرح الإعلام الآمن للطفل.

- قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعمل ورشة عمل ودورة تدريبية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وذلك بحضور جميع الجهات المهتمة بهذا الشأن وكتاب الرأي والإعلاميين والصحفيين.

- دشن المجلس مبادرة التحكم الأبوى