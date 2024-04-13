بايدن يتوقع هجوما إيرانيا وشيكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن تشن إيران هجوما على إسرائيل عاجلا وليس آجلا في ظل تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط. وأشار إلى أنه لا يريد الخوض في التفاصيل بشأن المعلومات السرية التي حصلت عليها واشنطن بشأن خطط طهران، وقال «نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل، وسندافع ونساعد في الدفاع عن إسرائيل وإيران لن تنجح».

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