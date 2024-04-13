دمار واسع في خان يونس بعد الانسحاب الإسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد فريق من الأمم المتحدة، بعد إجراء مهمة تقييم شاملة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بوقوع دمار واسع النطاق في المنطقة عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي. ولاحظ الفريق أن الأضرار تشمل جميع المباني التي تمت زيارتها، وبشكل خاص البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، حيث تحولت الطرق المعبدة إلى مسارات ترابية نتيجة للتدمير الشامل.

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