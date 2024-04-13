شكرا لقرائتكم خبر مسؤول أممي: لا تحسن في دخول المساعدات إلى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، من استمرار الأوضاع الصعبة في غزة، دون تحسن حقيقي في إيصال المساعدات الإنسانية، أو دعم الرعاية الصحية الحيوية.

مؤكدا خطورة الوضع في الشمال بشكل خاص، حيث ألغيت جميع البعثات المقررة لتوزيع المساعدات، مما أثر سلبا على حالة الأطفال وسوء التغذية.

ويأتي تعليق المسؤول الأممي في سياق تأكيده أنه تم تسليم حوالي 800 شاحنة فقط من أكثر من ألف دخلت غزة أخيرا، مقدما رفضه تبريرات الاحتلال الإسرائيلي لتأخير نقل المساعدات، داعيا إلى احترام التزاماتها في تحسين سلامة العاملين الإنسانيين، ومعالجة الفراغ الأمني.