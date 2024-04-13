مسؤول أممي: لا تحسن في دخول المساعدات إلى غزة

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مؤكدا خطورة الوضع في الشمال بشكل خاص، حيث ألغيت جميع البعثات المقررة لتوزيع المساعدات، مما أثر سلبا على حالة الأطفال وسوء التغذية.
ويأتي تعليق المسؤول الأممي في سياق تأكيده أنه تم تسليم حوالي 800 شاحنة فقط من أكثر من ألف دخلت غزة أخيرا، مقدما رفضه تبريرات الاحتلال الإسرائيلي لتأخير نقل المساعدات، داعيا إلى احترام التزاماتها في تحسين سلامة العاملين الإنسانيين، ومعالجة الفراغ الأمني.
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