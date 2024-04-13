46 طائرة سعودية تزرع الأمل في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع اكتمال وصول الطائرة الإغاثية السعودية 46 ضمن الحملة الشعبية السعودية لمناصرة غزة، زرعت المملكة أملا جديدا في الحياة والصمود والبقاء لدى القطاع المحاصر الذي فقد أكثر من 33 ألف شهيد خلال الشهور الست الماضية.

وصلت الطائرة السعودية التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، إلى مدينة العريش المصرية، تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات تأتي في إطار دور المملكة الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.