46 طائرة سعودية تزرع الأمل في غزة

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وصلت الطائرة السعودية التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، إلى مدينة العريش المصرية، تحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات تأتي في إطار دور المملكة الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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