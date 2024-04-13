أوزبكستان تستضيف الحوار الخليجي الآسيوي الاستراتيجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، سيعقد غدا الاثنين في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان. وأكد أن الاجتماع يأتي بناء على رغبة الجانبين في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما وحرصهما على تعزيز الحوار الاستراتيجي وسعيهما نحو المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين، بناء على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة، وانطلاقا من خطة العمل المشتركة للفترة 2023 - 2027 والموقعة بين الطرفين في شهر سبتمبر عام 2022م.

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