اشتباكات ليبيا المسلحة تثير قلقا أمميا

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وأدانت البعثة في بيان استخدام العنف لحل النزاعات «حيث إنه يعرض حياة المدنيين لخطر شديد ويقوض الوضع الأمني الهش»، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن الاشتباكات.
وفي غضون ذلك أرجعت بعثة «أونسميل» سبب الاضطرابات إلى الأزمة السياسية المستمرة منذ مدة طويلة وتآكل الشرعة المؤسسية، مشيرة إلى أن ليبيا تحتاج إلى منح الأولوية للانتخابات لتشكيل كيانات حكومية شرعية قادرة على توسيع سلطة الدولة وتعزيز سيادة القانون.
وأفاد شهود عيان أمس الأول بوقوع تبادل لإطلاق النار في أجزاء مختلفة من طرابلس وحشد عسكري في الشوارع، لم يتم تسجيل إصابات نتيجة للاشتباكات.
يذكر أنه منذ سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من حالة من انعدام الأمن والفوضى.
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