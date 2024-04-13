اشتباكات ليبيا المسلحة تثير قلقا أمميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عن قلقها إزاء الاشتباكات التي وقعت قبل يومين بين جماعات مسلحة متنافسة في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتجنب التصعيد أو الانتقام.

وأدانت البعثة في بيان استخدام العنف لحل النزاعات «حيث إنه يعرض حياة المدنيين لخطر شديد ويقوض الوضع الأمني الهش»، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن الاشتباكات.

وفي غضون ذلك أرجعت بعثة «أونسميل» سبب الاضطرابات إلى الأزمة السياسية المستمرة منذ مدة طويلة وتآكل الشرعة المؤسسية، مشيرة إلى أن ليبيا تحتاج إلى منح الأولوية للانتخابات لتشكيل كيانات حكومية شرعية قادرة على توسيع سلطة الدولة وتعزيز سيادة القانون.

وأفاد شهود عيان أمس الأول بوقوع تبادل لإطلاق النار في أجزاء مختلفة من طرابلس وحشد عسكري في الشوارع، لم يتم تسجيل إصابات نتيجة للاشتباكات.

يذكر أنه منذ سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من حالة من انعدام الأمن والفوضى.