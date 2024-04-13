انفجار عبوة ناسفة في حي المزة بدمشق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هز انفجار حي المزة غرب دمشق صباح أمس، وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق إن صوت الانفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى، واقتصرت الأضرار على الماديات. وذكر سكان يعيشون في حي المزة أنهم سمعوا صوت انفجار قوي قرب جامع الهدى في منطقة مزة الجبل، وأن الانفجار وقع عند كشك لبيع الدخان والمشروبات الباردة والساخنة. واضاف السكان «فرضت الأجهزة الأمنية السورية طوقا على المنطقة، ووصلت سيارة إسعاف إلى المكان وقد تضرر عدد من السيارات الموجودة في المكان».

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