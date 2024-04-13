شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى العربى: التحالف أحد أهم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، أن تشكيل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد تأكيد على التزام مصر بالمواثيق والضوابط الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بما تشمل عليه من حقوق ثقافية واجتماعية.

وأضاف أيمن نصرى فى تصريحات له، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد أحد أهم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقتها الدولة المصرية فى سبتمبر 2021 والتى تعمل على تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصرى فى ظل قناعة الدولة المصرية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هى عملية مستمرة وتراكمية تظهر نتائجها على المدى الطويل من خلال خطة عمل تحتوى على عدد من المبادرات والمشروعات التى ينفذها التحالف الوطنى.



وأشار إلى أن التحالف يؤدى دورا هاما ومؤثرا فى مساندات مجهودات الحكومة فى تقديم الدعم للفئات المهمشة والأكثر احتياجا والتى تتمثل فى تقديم المساعدات الاجتماعية وتمويل مشروعات التمكين الاقتصادى، متابعا :"وهذا التعاون يؤكد على الدور الهام التى تقدمه منظمات المجتمع المدنى فى التعاون مع الحكومة لمحاربة ظاهرة الفقر والبطالة وهو دور لا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته وهو الأمر الذى يعد تغيرا إيجابيا هاما فى فكر وثقافة الدولة المصرية فى التعامل مع دور العمل الأهلى وهو الأمر الذى يعد تأكيدا على احترام الدولة لهذا الدور وإعطاء مساحة كبيرة له وتشمل رؤية التحالف على عدة محاور هامة جدا أولها أهداف التنمية المستدامة التى من المفترض أن تلتزم بها الدولة المصرية ضمن استراتيجية 2030 والمبادرة الرئاسية لحياة كريمة وهى ما تعد المحرك الرئيسى لرؤية التنمية وتطوير العمل فى ظل قانون 149 للعمل الأهلى ولائحته التنفيذية والتى فتحت المجال والحرية لممارسة العمل الأهلى والتطوع كما يمتلك التحالف قاعدة بيانات لجميع المستهدفين مما يضمن بشكل كبير وصول الدعم إلى مستحقيه".