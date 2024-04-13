شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة للتحالف الوطنى خلال عيد الفطر لنشر البهجة فى قلوب المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، خلال أيام عيد الفطر المبارك، ولعب دورا هاما فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات التى تستهدف تحقيق أمنهم الغذائى والمعيشى.

وشارك التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المصريين فرحتهم بعيد الفطر المبارك بتوزيع الهدايا، وقام بإهداء الأسر الأولى بالرعاية كعك وبسكوت العيد وتوزيع البالونات والهدايا وملابس العيد علي عدد من الأطفال بدور الأيتام بمحافظة البحيرة، كما شارك أطفال دور الأيتام ومؤسسات الرعاية بمحافظة الفيوم فرحتهم بالعيد من خلال التواجد مع الأطفال الأيتام بدار عائشة حسانين وجمعية تحسين الصحة، ومشاركتهم فرحة عيد الفطر بتوزيع الحلوى والهدايا والعيديات عليهم وتنظيم كرنڤال ترفيهي لهم.



وقام التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بتوزيع ملابس العيد للأطفال والعيديات وكحك العيد للأيتام بدور الأيتام وعدد من الحالات المرضية والأرامل بمحافظة القليوبية، كما قام بتوزيع الحلوى والشيكولاتة والبالونات والورود علي المواطنين والأطفال بمحافظة كفر الشيخ.



يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي يضم قرابة 34 كيانًا وجميعة أهلية تختص بالعمل المدنى، لكن من أهم وأبرز هذه الكيانات تأتى مؤسسة "حياة كريمة"، التى أكثر من 58 مليون مصرى فى قرى وريف مصر، والتى نجحت فى تدشين مشروعات تنموية كبرى بقرى ونجوع مصر التى غابت عن المشهد كثيرًا، فقد نجحت فى بناء 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة، بجانب دورها فى محو أمية 74091 مواطنًا، كما شاركت فى إنشاء 1101 وحدة طبية.



كما يضم 18600 موظف وعامل داخل مؤسسات التحالف الوطني أغلبهم من حملة المؤهلات العليا، ومن كافة التخصصات والمجالات، كما يوجد 251 ألف متطوع شاركوا في أنشطة التحالف الوطني في عام 2022، إجمالي عدد ساعات التطوع 39 مليون ساعة تطوع خلال عام 2022.

