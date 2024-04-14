شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا عضوية الاتحاد الدولى للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الاتحاد الدولى للصحفيين، أكبر منظمة عالمية للصحفيين، يمثل أكثر من ستة مئة ألف إعلاميا في 187 نقابة وجمعية من 146 دولة حول العالم، أسس عام 1926 في باريس ثم اعيد تأسيسه مرة أخرى عام 1946، واستقر على شكله الحالي بعد إعادة تأسيسه للمرة الثالثة عام 1952.

وتعد بطاقة الصحافة الدولية، أقدم البطاقات الصحفية العالمية المعترف بها من قبل الاتحادات الوطنية للصحفيين في أكثر من 140 دولة حول العالم، واعتمادها هو الأكثر شهرة وتعطي اثباتا فوريا بأن حاملها هو صحفي مهني.

أطلقت بطاقة الصحافة الدولية أثناء الكونغرس العالمي للاتحاد الدولي للصحفيين في عام 1927، وتمنح إلى الصحفيين المهنيين الملتزمين بمعايير الصحافة وأخلاقياتها وقيم التضامن بين العاملين في مهنة الصحافة.

وتعد عضوية الاتحاد الدولى للصحفيين بمثابة تصريح لحاملها بالتزامه بميثاق الشرف الصحفي الخاص بالاتحاد الدولي للصحفيين، وتمكن حاملها الذي يتنقل خارج بلده من الاعتماد على شبكة الاتحاد الدولي للصحفيين لتلقي المساعدة، كما تعد ضمان للحصول على مساعدة الاتحاد الدولي للصحفيين في مختلف أنحاء العالم، كما تسهل البطاقة لحاملها الدخول الى الاجتماعات الرسمية، ويمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من الاعتراف الرسمي بالاتحاد الدولي للصحفيين في الاتحاد الأوروبي وفي وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.

