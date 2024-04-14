شكرا لقرائتكم خبر عن العربى لحقوق الإنسان يشيد بالجهود المصرية لوقف التصعيد فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، بالجهود المصرية لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة وتحقيق السلام، مضيفا أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل أمن واستقرار المنطقة بأسرها ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بصفة خاصة.

وأضاف عبد الجواد أحمد في تصريحات له، أن مصر هي كلمة السر دائما في كل ما يتعلق بحل أزمات منطقة الشرق الأوسط.

قال مصدر مصرى رفيع المستوى، إن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة وتحقيق السلام.

يذكر أن البيت الأبيض قد أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل.