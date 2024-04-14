شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة لحقوق الإنسان: مصر دائما تسعى لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان بالجهود المصرية لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة وتحقيق السلام.

وقال عبد النعيم رئيس المنظمة إن المنطقة تشهد الآن صراعا كبيرا بين إيران وإسرائيل بسبب ضرب القنصلية فى سوريا، حيث بدأت منذ قليل بإرسال طائرات مسيرة من العراق فى تحد واضح للصهيونية، محذرا من خطورة هذا التصعيد على الأمن الإقليمي بأكمله.

وأضاف عبد النعيم في تصريحات له أنه على دول الشرق الأوسط إعمال التهدئة حيث أن المنطقة على حذر من الدخول فى آتون حرب لا يعلم مداها، وأنه من الممكن أن تستعر نار الحرب وتشمل الدول الكبرى فتنقلب بين غمضه عين وضحاها إلى حرب عالمية ثالثة.

وأشار الى أن مصر دائما تسعى إلى السلام والاستقرار للمنطقة، متابعا :" فعندما نبحث عن الاستقرار وعن الأمن والتنمية والمحبة بين الجميع، سنجد مصر تتصدر المشهد".

