شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دفاع النواب: وقف الحرب على غزة أصبح ضرورة لعدم توسيع الصراع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق اللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على هجوم إيران على إسرائيل قائلا:" كل ذلك تداعيات لحرب إسرائيل على غزة وهو الأمر الذى حذرت منه الدولة المصرية مرارا وتكرار منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب الغاشمة ولم يقم المجتمع الدولى بدوره فى وقف هذه الحرب".

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن لوقف إطلاق النار على غزة فمن المتوقع أن يتوسع الصراع فى المنطقة أكثر من ذلك، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار على غزة وهى الخطوة التى ستحل نصف الأزمة والنصف الآخر يتمثل فى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على أرضهم لاستقرار الأمن فى المنطقة.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.