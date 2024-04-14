شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عن التصعيد الإيرانى الإسرائيلى: مصر حذرت كثيرا من حرب متعددة الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنه منذ اليوم الأول لحرب الكيان الصهيونى على غزة فى تداعيات أحداث السابع من أكتوبر الماضى والتصرفات الغير إنسانية من الكيان الصهيونى على شعب فلسطين ومصر تحذر من أن الوضع فى المنطقة ملتهب وحاولت مرارا وتكرارا مع كافة الأطراف أن تمتد الحرب لأطراف أخرى، وما نشاهده اليوم من هجوم إيران على إسرائيل هو ما حذرت منه مصر لأنها تقدر خطورة الوضع فى المنطقة.

وأضاف "هلال" فى تصريح لـ ”الخليج 365” أن مصر تنادى وتكرر النداء لضرورة استقرار الأمن المنطقة ووقف الحرب فى فلسطين وحل القضية الفلسطينية لأنها لب الصراع فى المنطقة، وهو ما أكدت عليه الدولة المصرية فى كل المناسبات أن حل القضية الفلسطينية سيزيل الالتهاب فى المنطقة وحذرت من حرب متعددة الأطراف فى المنطقة بسبب التصرفات الصهيونية.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل.