وكالة الأنباء الإيرانية: استهداف قاعدة جوية بنجاح في النقب والتي كانت منطلقا للهجوم على قنصليتنا

افادت وكالة الأنباء الإيرانية عن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في النقب بصواريخ خيبر، مشيرة الى ان "القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية بدمشق".

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