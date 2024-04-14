مجلس التعاون الخليجي دعا لضبط النفس ومنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة

لفت الأمين العام لـ"مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، جاسم محمد البديوي، إلى أنّ "مجلس التّعاون يشدّد على أهميّة الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، في ضوء التّطوّرات الأخيرة والمتسارعة في ​الشرق الأوسط​".

ودعا جميع الجهات إلى "التّحلّي بأقصى درجات ضبط النّفس، لمنع أيّ تصعيد إضافي يهدّد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها"، مؤكّدًا "ضرورة بذل الجهات كافّة جهودًا مشتركةً، واتخاذ نهج الدّبلوماسيّة كسبيل فعّال لتسوية النّزاعات وضمان أمن المنطقة واستقرارها".

وشدّد البديوي على "دور ​المجتمع الدولي​ في دعم جهود السّلام والاستقرار، لتفادي أيّة تداعيات قد تؤدّي إلى المزيد من التّصعيد"، وحثّ الجهات المعنيّة كافّة على "الالتزام بالحفاظ على الأمن والسّلام الإقليمي والعالمي".