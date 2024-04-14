شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنصح رعاياها في إيران بتعزيز الاحتياطات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

قلق سعودي

الدمام - شريف احمد - نصحت الصين رعاياها في إيران بتعزيز الاحتياطات الأمنية.وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الأحد أن سفارة بكين في إيران نصحت المواطنين الصينيين والشركات الصينية في إيران بتعزيز الاحتياطات الأمنية.

دعت المملكة العربية السعودية الأطراف كافة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها على منصة إكس: تعرب وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو كل الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.



دور مجلس الأمن

وأضاف البيان: تؤكد الوزارة موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.